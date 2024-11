Ônibus bate em poste, pega fogo e provoca pânico na zona sul de São Paulo

Um ônibus pegou fogo na avenida Tancredo Neves, na Cidade Dutra, zona sul de São Paulo devido a uma pane elétrica, na tarde de segunda-feira (25). O veículo descontrolado colidiu com um poste e provocou a explosão de um transformador. Os passageiros conseguiram evacuar antes que as chamas se alastrassem. A fumaça tomou conta da avenida movimentada e muitos não puderam pegar seus pertences ao deixar o coletivo. Após o incidente, foram realizados reparos na fiação elétrica e recolhidos os destroços do ônibus destruído pelas chamas.