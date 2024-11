Ônibus escolar cai em ribanceira e deixa 18 mortos e 28 feridos em Alagoas

Um acidente envolvendo um ônibus escolar na estrada de acesso à Serra da Barriga, em União dos Palmares, Alagoas, deixou 18 mortos e 28 feridos. O motorista perdeu o controle do veículo e o ônibus despencou cerca de 20 metros. As equipes de resgate enfrentaram dificuldades devido à área de mata fechada. A Polícia Civil iniciou investigações para determinar a causa do acidente.