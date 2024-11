Operários morrem após caírem do 17º andar de obra na zona leste de SP

Dois trabalhadores morreram após caírem de um andame no 17º andar de um prédio em construção na zona leste de São Paulo. Os homens estavam realizando trabalhos nas janelas quando ocorreram as quedas. Ambos não utilizavam equipamentos de proteção individual (EPIs) no momento do acidente. As vítimas foram identificadas como Paulo Afonso Souza e Ricélio Fernandes, ambos oriundos do Maranhão. Eles foram levados para uma unidade hospitalar na região do Tatuapé, mas não resistiram aos ferimentos. A construtora responsável pela obra informou que está prestando assistência às famílias das vítimas e colaborando com as investigações policiais. A empresa afirmou que os EPIs estavam disponíveis para uso dos trabalhadores e que a decisão por não usá-los foi deles.