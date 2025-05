Organizador alega que cancelou concurso de miss em Goiás para proteger candidatas contra aliciadores

O organizador de um concurso de miss que foi cancelado em Goiás em cima da hora e virou caso de polícia alega que suspendeu o evento para proteger as candidatas de supostos aliciadores para prostituição. As mulheres continuam cobrando o valor desembolsado para inscrição..



