Paciente e acompanhante tentam furar fila e são agredidos por funcionários de hospital no RJ

Uma discussão no Hospital Municipal Rocha Faria, no Rio de Janeiro, entre uma paciente, seu acompanhante e dois funcionários, terminou em agressões e demissões. O conflito começou quando a paciente e o acompanhante tentaram furar a fila de atendimento, gravando vídeos para redes sociais. A situação piorou quando um telefone foi tomado durante a discussão e, após insultos, os funcionários perderam o controle e agrediram fisicamente os dois envolvidos. De acordo com o hospital, os funcionários foram demitidos após o incidente.