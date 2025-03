Pacientes reclamam de demora no atendimento e condições precárias em hospital de SP

Imagens de celular mostram a situação crítica no Hospital Municipal do Campo Limpo, em São Paulo . Corredores estão lotados e pacientes aguardam atendimento em macas. Nailton, vítima de acidente de moto, aguarda cirurgia há dias. Sua esposa, Emily, denuncia a falta de informações e a preocupação com possíveis infecções. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que o hospital está em reforma e que Nailton recebe cuidados ortopédicos, mas a espera continua angustiante para a família e outros pacientes.



