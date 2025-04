Padeiro nega ter colocado veneno em salgados que levaram clientes para a UTI

O padeiro que preparou os salgados que levaram três clientes de uma padaria de Belo Horizonte para a UTI se apresentou a polícia e negou ter colocado veneno na comida. A padaria onde ele trabalhou por sete dias na capital mineira não tinha alvará de funcionamento e foi interditada.



Exames descartaram a presença de chumbinho em uma idosa de 78 anos, uma das pessoas que passaram mal. Uma funcionária do local mencionou uma discussão telefônica do padeiro antes do incidente, mas ele nega quaisquer acusações.



