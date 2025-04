Palestra de influenciador “boca suja” causa polêmica em escola de Osasco (SP)

Um influenciador digital que se identifica apenas como Demétrio causou polêmica ao gravar um vídeo durante uma visita a uma escola em Osasco, na Grande São Paulo . Convidado para participar de um podcast sobre empreendedorismo, Demétrio registrou conteúdo que incluía palavrões, gerando desagrado entre os pais dos alunos. O vídeo viralizou nas redes sociais sem o conhecimento dos responsáveis. A Secretaria de Educação investiga como a presença do influenciador foi autorizada e promete reavaliar a política de convidados nas escolas estaduais. Demétrio pediu desculpas aos pais e explicou que seu objetivo era apenas divertir. Os pais, no entanto, estão preocupados com a exposição dos filhos a esse tipo de conteúdo e aguardam ações para evitar que situações semelhantes aconteçam novamente.



