Parentes de mortos fazem boletim de ocorrência após jovens dançarem em túmulos em Goiás

Duas adolescentes gravaram um vídeo polêmico dançando sobre túmulos em um cemitério de Pirenópolis (GO) e compartilharam as imagens nas redes sociais. A atitude ofendeu familiares dos falecidos, que registraram boletins de ocorrência. As adolescentes, já identificadas, serão ouvidas pela delegacia. Apesar de terem pedido desculpas, um inquérito foi aberto para investigar o caso. Um parente comentou que o ato foi visto como desrespeito aos mortos e seus familiares.



