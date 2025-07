Passa de 800 o número de ataques a ônibus em São Paulo

Na região do ABC paulista, 17 ônibus foram depredados em ataques recentes. Os vândalos utilizaram bolinhas de gude para quebrar janelas, deixando passageiros e motoristas preocupados com a segurança. A polícia científica está investigando, enquanto a população aguarda respostas das autoridades. Os incidentes já somam mais de 800 ataques, afetando o transporte e causando transtornos em locais como São Bernardo do Campo e outros importantes polos. Passageiros, inclusive uma criança, já sofreram ferimentos com estilhaços de vidro, tornando a situação alarmante.



