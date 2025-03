Passageira fica presa entre o trem e a porta da plataforma em estação de trem de São Paulo

Uma mulher ficou presa entre a porta de vidro da plataforma e o trem na estação Vila Prudente do metrô de São Paulo . Funcionários prestaram assistência e conseguiram retirá-la. A passageira recusou atendimento médico após o resgate. O metrô destacou a importância de os passageiros respeitarem os sinais sonoros que indicam o fechamento das portas. Um vídeo capturou o incidente e as tentativas de resgate.



