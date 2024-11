Passageiros têm manhã de caos com falha em linha do metrô de São Paulo

A manhã desta terça-feira (26) começa caótica para passageiros que utilizam a linha 3-vermelha do metrô de São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa, os trens operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada em razão de uma falha no equipamento de via na região da estação Tatuapé. Como alternativa, a transferência gratuita para a CPTM foi aberta nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. A empresa trabalha para normalizar a circulação dos trens e pede desculpas aos passageiros pelos transtornos provocados. Usuários gravaram diversas imagens de plataformas e vagões de trens lotados nesta manhã.