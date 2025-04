Patrão dá tapa no rosto de funcionário de loja em Sorriso (MT)

Um empresário foi gravado agredindo um funcionário de uma loja de extintores em Sorriso (MT). As imagens mostram o momento em que o patrão se aproxima do trabalhador com uma caixa de papelão e dá um tapa no rosto dele após um desentendimento sobre a instalação de mangueiras nos extintores. A cena foi presenciada por outros funcionários e pela esposa do agressor.Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil por lesão corporal.



