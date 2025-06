Pedestre encontra explosivo de guerra no meio da rua na Grande São Paulo

Um morador de Mauá, na região metropolitana de São Paulo , encontrou um objeto suspeito na rua e acionou a polícia. O artefato era um morteiro militar embalado em sacos plásticos. O esquadrão antibombas isolou a área e confirmou a autenticidade do explosivo, que não apresentava risco imediato. Testemunhas disseram que uma mulher em situação de rua pode ter deixado o item no local. O explosivo, que estava enterrado antes de ser abandonado, foi encaminhado à delegacia de Mauá. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso ainda não é tratado como crime, mas as investigações prosseguem para esclarecer a origem do morteiro.



