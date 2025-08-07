Pessoas em situação de rua usam fogueira para tentar se proteger do frio em SP

Na Avenida Pacaembu, zona oeste de São Paulo, motoristas e motociclistas muitas vezes não percebem os moradores que fazem fogueiras para se aquecer. Essas pessoas vivem em barracos improvisados ao lado dos viadutos. A madeira e sucata são usadas como moradia. Os moradores coletam papelão para venda em depósitos, onde o preço varia entre 50 centavos e um real por quilo. Essa é a realidade das ruas durante as noites frias da cidade.



