Pessoas em situação de rua usam fogueira para tentar se proteger do frio em SP
Essas pessoas vivem em barracos improvisados ao lado dos viadutos
Na Avenida Pacaembu, zona oeste de São Paulo, motoristas e motociclistas muitas vezes não percebem os moradores que fazem fogueiras para se aquecer. Essas pessoas vivem em barracos improvisados ao lado dos viadutos. A madeira e sucata são usadas como moradia. Os moradores coletam papelão para venda em depósitos, onde o preço varia entre 50 centavos e um real por quilo. Essa é a realidade das ruas durante as noites frias da cidade.
