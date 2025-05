Polícia de São Paulo prende casal e apreende R$ 4 milhões em operação contra tráfico em SP

A Polícia Civil apreendeu mais de R$ 4 milhões em um apartamento na zona sul de São Paulo , como parte de uma operação contra o tráfico de drogas. O dinheiro estava organizado em sacolas retornáveis, sacos pretos e malas, além de mini malotes que seriam usados para distribuição. No local, um homem e uma mulher foram presos em flagrante, identificados como contadores da quadrilha que opera a logística financeira e de distribuição. Eles são oriundos do Mato Grosso e do Paraná e estavam na cidade há pouco tempo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!