Polícia descobre disputa de poder entre famílias peruanas ao investigar assassinato em SP

Uma investigação de um crime cometido após um suposto desentendimento amoroso levou à descoberta de duas poderosas famílias peruanas organizando crimes em São Paulo. Elas são responsáveis por tráfico de drogas e atividades violentas. A operação policial cumpriu mandados de prisão e busca contra uma quadrilha internacional, desvendando o assassinato de Edson João Flores Ramires em dezembro de 2024 e o sequestro de sua esposa em janeiro. Jhan Pier Davalos, acusado de ser o autor do homicídio, está entre os principais alvos. Imagens mostram Davalos e um comparsa no crime. O cativeiro da esposa de Edson foi descoberto em Sapopemba, zona leste de São Paulo. Inicialmente, a morte foi vista como crime passional, mas investigações revelaram disputa de poder entre famílias criminosas. Davalos, procurado pela Interpol, tem mandados de prisão no Peru e no Brasil e enfrenta pedido de deportação. Foram apreendidas armas, munições e três maquininhas de cartão durante a operação. As buscas pelos irmãos peruanos continuam, com cooperação internacional para sua captura.