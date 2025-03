Polícia diz que Maicol perseguia Vitória e agiu sozinho

Após Maicol Antonio Sales dos Santos confessar que matou a jovem Vitória Regina de Souza, a polícia diz que ele agiu sozinho e que tinha obsessão pela adolescente de 17 anos. Fotos dela e de outras garotas com caracrerísticas físicas semelhantes foram encontradas no celular do suspeito. O pai de Vitória. Carlos Alberto Sousa, acreditar que Maicol tenha tido a ajuda de outras pessoas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!