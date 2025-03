Polícia investiga participação de possível comparsa de suspeito preso na morte de Vitória

A polícia investiga a possível participação de um comparsa de Maicol Antonio Sales Santos no assassinato da adolescente Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, em Cajamar (SP). Essa pessoa, que não teve a identidade revela, é mais um personagem a entrar no caso. Vitória desapareceu na noite de 26 de fevereiro quando voltava para a casa em Cajamar (SP), e o corpo dela foi encontrado uma semana depois, em 5 de março, em uma área de mata da mesma cidade.



