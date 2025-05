Polícia já tem suspeito no caso de empresário que desapareceu após reunião no interior de SP

A polícia de São Paulo já identificou um suspeito de envolvimento no caso do desaparecimento do empresário Nelson Carreira, de 44 anos, que não dá notícias desde que participou de reunião em Cravinhos (SP), na última sexta-feira (16). O carro dele foi encontrado a cerca de dois quilômetros de sua residência na zona norte de São Paulo . A polícia identificou um suspeito que foi visto perto do veículo. Marcas no capô e uma necessaire foram encontradas dentro do carro. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso sem descartar hipóteses sobre o desaparecimento. A família mantém a esperança de que Nelson seja encontrado em segurança.



