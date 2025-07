Polícia recupera carros de luxo furtados de concessionária na zona sul de São Paulo

A Polícia Militar realizou uma operação bem-sucedida após o furto de três carros de luxo de uma concessionária na Avenida Francisco Morato, região do Morumbi, zona sul de São Paulo. Os criminosos, com habilidade, furtaram os veículos avaliados entre 200 e 250 mil reais cada, saindo discretamente da loja. Durante a operação, os veículos foram interceptados a caminho de um desmanche na zona leste, no Jardim Pantanal. A polícia conseguiu prender um dos criminosos, evitando um prejuízo maior à concessionária.



