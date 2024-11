Policiais envolvidos na morte de estudante de medicina são afastados até o fim das investigações

O estudante de medicina Marco Aurélio Acosta, de 22 anos, morreu após ser baleado por um policial em um hotel da zona sul de São Paulo, na madrugada de quarta-feira (20). Marco Aurélio teria se envolvido em uma briga com uma mulher pouco antes da confusão com os policiais. Foi ela que acionou as forças de segurança. Os agentes envolvidos na ocorrência foram afastados de suas funções até o fim da investigação. Os policiais alegam que o estudante de medicina tentou pegar a arma de um deles durante a abordagem, o que não fica evidenciado nas imagens das câmeras de segurança.