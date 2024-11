Policiais militares são flagrados disputando racha em São Paulo

Duas viaturas da polícia estavam a caminho de uma ocorrência no Cambuci, na zona sul de São Pulo, quando um dos policiais convidou o colega para participar de uma corrida. A ação foi registrada pelas câmeras corporais dos policiais. Durante a tentativa de racha, uma das viaturas perdeu o controle e colidiu com dois carros estacionados. A viatura ficou destruída e não houve feridos. O policial que conduzia a viatura alegou que sua proposta era apenas uma brincadeira e afirmou ter se deslocado normalmente antes do acidente. Os quatro policiais envolvidos responderão na esfera civil pelos danos causados aos veículos particulares e também enfrentarão processos na justiça militar. Eles correm o risco de serem exonerados da corporação. A Polícia Militar iniciou um inquérito sobre o incidente envolvendo os quatro agentes: três recrutas e um policial mais experiente. As autoridades afirmaram que todos estão sob processo demissório devido à gravidade da conduta demonstrada durante o evento registrado nas redes sociais.