Policial de folga mata o irmão durante discussão por causa de dívida em Guarulhos

Um cabo da Polícia Militar matou o próprio irmão durante uma discussão sobre uma dívida em Guarulhos (SP). Felipe Viana da Silva alegou que o tiro foi acidental após Rodrigo Viana da Silva pegar sua arma. A mãe dos envolvidos também foi atingida e está hospitalizada com estado de saúde estável. O pai do PM estava embriagado no momento do incidente. O caso está sendo investigado pela 9ª DP de Guarulhos.



