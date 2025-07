Policial é preso após reagir a assalto e matar homem que saía do trabalho por engano em SP

Um policial foi detido após disparar sua arma durante uma abordagem a criminosos em Parelheiros, na zona sul de São Paulo . Ele reagiu a um assalto e acabou atingindo Guilherme, de 26 anos, que não resistiu aos ferimentos. O policial pagou fiança de R$ 6.500 e responde por homicídio culposo. Outro homem, inicialmente detido, foi liberado por não ter relação com o crime. A investigação prossegue para esclarecer as circunstâncias do caso. As imagens e depoimentos reforçam a complexidade da situação e o desafio de equilibrar autoproteção e segurança pública.



