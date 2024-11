Policial penal é baleado durante assalto na zona sul de São Paulo

Um policial penal foi baleado durante um assalto na zona sul de São Paulo. Ele estava a caminho do trabalho quando foi abordado por criminosos que dispararam quatro vezes. A polícia investiga se o crime tem relação com o PCC. O policial Eduardo Camargo, de 41 anos, foi atacado enquanto pilotava sua motocicleta na região de Parelheiros. Os dois bandidos conseguiram sacar a arma do policial e atiraram nas costas dele. O policial foi socorrido e passou por uma cirurgia que durou cerca de seis horas. Seu estado é grave. A polícia encontrou uma carta na penitenciária onde Eduardo trabalha contendo nomes de policiais penais que seriam alvos da facção criminosa. Os autores do crime fugiram levando a moto do policial e ainda não foram localizados.