Policial que matou ambulante senegalês durante abordagem no centro de SP é afastado das ruas

Foi afastado o policial que matou um abulante senegalês durante abordagem no Brás, tradicional região de comércio popular de São Paulo, na última sexta-feira (11). O incidente começou quando o ambulante reagiu à abordagem com uma barra de ferro, o que resultou em um policial também ferido. Ngange Mbaye deixou a esposa grávida de sete meses.



