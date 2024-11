População vai às ruas protestar contra falta de energia em São Paulo

Cerca de 150 mil clientes enfrentam problemas com a falta de energia em várias localidades da região metropolitana de São Paulo. Moradores realizaram protestos em diferentes áreas da cidade. Durante as manifestações, pneus foram incendiados e o trânsito foi bloqueado. Os protestos aconteceram em localidades como Jardim Campinas, Vila Natal e Vila Alvorada na zona sul. Os manifestantes expressaram descontentamento pela ausência do serviço e pela dificuldade em obter respostas da concessionária Enel sobre suas reclamações. A concessionária Enel informou que está trabalhando para restabelecer o fornecimento aos cerca de 150 mil clientes ainda sem serviço. O Ministério Público apresentou um parecer técnico indicando que a empresa não investiu R$ 602 milhões em infraestrutura nos últimos três anos. O governador Tarcísio de Freitas se reuniu com prefeitos da região metropolitana para discutir a situação com representantes do Tribunal de Contas da União. Ele solicitou medidas dos órgãos federais visando uma possível intervenção na concessionária ou cancelamento do contrato com a empresa devido à incapacidade demonstrada na prestação do serviço durante essa crise elétrica.