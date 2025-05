Posto abandonado vira depósito de lixo e tira a paz de vizinhos na zona norte de São Paulo

Um posto de combustíveis abandonado na região da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, virou um depósito de lixo, atraindo ratos e baratas. Moradores relatam incêndios frequentes, e temem explosões devido à presença de materiais inflamáveis. A loja de conveniência foi invadida, agravando os riscos à saúde pública. O local era investigado por vender combustível adulterado. A subprefeitura multou o proprietário e exigiu limpeza em 60 dias, com a promessa de novas multas, caso as condições não melhorem. A Secretaria Municipal de saúde deve inspecionar o local e tomar providências.



