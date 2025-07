Prefeitura de Diadema adquire drones para dispersar aglomerações em bailes funk

A prefeitura de Diadema, no ABC paulista, adquiriu drones por R$ 345 mil cada, mais R$ 20 mil pela munição, para uso pela Guarda Civil Municipal na dispersão de bailes funk. O equipamento, comprado sem licitação, foi publicado no portal da transparência. O drone vai ser usado para lançar gás lacrimogêneo. A RECORD solicitou um posicionamento à prefeitura sobre a compra e aguarda resposta.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!