Prefeitura registra queixa-crime contra empresas que oferecem serviço de mototáxi em São Paulo

A prefeitura de São Paulo registrou uma queixa-crime contra dois aplicativos de transporte por operar mototáxi, serviço proibido na cidade desde 2023. Após a Justiça negar uma multa diária de um milhão de reais, as duas empresas mantêm o serviço alegando respaldo em lei federal, mas limitando operações fora do centro expandido da cidade. O prefeito Ricardo Nunes critica a postura das empresas, afirmando que São Paulo não está preparada e que há riscos à segurança, apoiado por estatísticas que apontam quase 430 mortes de motociclistas em acidentes entre janeiro e novembro do ano passado.