Preso na Bolívia, sucessor de Marcola no PCC é levado para presídio federal em Brasília

Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, apontado como sucessor de Marcola no PCC, foi preso na Bolívia. Ele usava um documento falso e tentou renovar sua identidade em um centro comercial. Um alerta da Interpol levou à sua captura pela polícia boliviana. Foragido há cinco anos, Tuta já tinha condenação no Brasil por organização criminosa e tráfico de drogas. Ele foi transferido para o presídio federal em Brasília , onde Marcola também está detido.



