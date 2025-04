Professora é encontrada morta com objeto no pescoço na zona sul de São Paulo

A Polícia Civil investiga o assassinato da professora de matemática Fernanda Bonin, de 43 anos, encontrada morta com um objeto no pescoço na zona sul de São Paulo .



Momentos antes de desaparecer, Fernanda conversou com sua ex-companheira, com quem tem dois filhos. A mulher relatou que seu carro apresentou problemas e, após resolvê-los, foi ao prédio de Fernanda, mas não a encontrou. O corpo da professora foi achado dias depois em um terreno, e seu carro segue desaparecido.



A polícia investiga se Fernanda foi abordada aleatoriamente ao sair de casa ou se o crime foi premeditado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!