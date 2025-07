Professora é presa por tortura após amarrar menino autista em banheiro de escola no PR

Um menino de 4 anos, autista e não verbal, foi encontrado amarrado dentro do banheiro de uma escola particular em Araucária (PR). O resgate ocorreu após uma denúncia anônima e envolveu conselheiros tutelares e a Guarda Municipal. A coordenadora da instituição foi liberada após afirmar desconhecer a situação, mas a professora confessou ter amarrado o menino e foi presa por tortura. Segundo vídeos e fotos, a prática já havia ocorrido outras vezes. A mãe da criança, Miriam de Oliveira, expressou choque e desespero: "Acho que nenhuma mãe vai imaginar que aconteça uma coisa dessas numa escola".



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!