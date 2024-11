Professora sofre importunação sexual durante corrida de aplicativo em SP

Uma professora solicitou um carro por meio de um aplicativo na zona norte de São Paulo. Ela estava acompanhada por um amigo que desceu do veículo durante o trajeto. A professora continuou a viagem sozinha com o motorista até Jundiaí, a 47 km de distância. Durante o percurso, o motorista fez comentários sobre sua aparência e tentou tocar nela. Ao chegar ao destino, ele não permitiu que ela saísse do carro e travou as portas. Com medo da situação, a mulher enviou uma mensagem para seu amigo pedindo ajuda. Após conseguir sair do veículo rapidamente e entrar em casa, ela percebeu que o homem permaneceu estacionado em frente à sua residência por várias horas. Nos dias seguintes, o suspeito passou a rondar olocal de trabalho e enviava mensagens para amigos dela nas redes sociais. Ele também compartilhou vídeos mostrando sua rotina no trabalho. A plataforma responsável pelo transporte informou que repudia qualquer tipo de assédio e bloqueou o motorista do serviço. Além disso, ofereceu apoio psicológico à vítima. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo declarou que investiga o caso como crime sexual mas não fornecerá detalhes adicionais devido à natureza da investigação.