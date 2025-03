Projeto em São Paulo traz serviços essenciais e apoio para mulheres em locais de vulnerabilidade

Em São Paulo, um novo projeto promete transformar a realidade das mulheres que moram em locais de vulnerabilidade, oferecendo serviços essenciais e proteção. Uma van percorrerá áreas mais afastadas da capital, proporcionando oportunidades de denúncia de violência e acesso a informações e serviços. O anúncio foi feito em um encontro entre representantes da ONU Mulheres e do poder público, que firmaram um memorando para mais investimentos em políticas para o público feminino. A parceria tem como objetivo ampliar a igualdade de gênero e a defesa dos direitos humanos das mulheres. A van iniciará suas atividades em breve, com rotas disponíveis nos sites da prefeitura.



