Quadrilha invade condomínio em SP, mas fechaduras digitais impedem invasão a apartamentos

Uma quadrilha invadiu um apartamento na região do Ibirapuera, área nobre de São Paulo, aproveitando que o portão da garagem estava aberto para a entrada de um veículo. Os criminosos não conseguiram invadir apartamentos porque a maioria das unidades contava com portaria digital. Após tentativas frustradas e ameaças ao porteiro, os criminosos foram perseguidos e presos após baterem o carro. Outro caso na Vila Mariana envolveu uma abordagem similar com furtos em três apartamentos.



