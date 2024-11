Quadrilha rouba casa e troca tiros com policiais na zona sul de SP; dois morrem

Criminosos que haviam acabado de roubar uma casa entraram em confronto com a polícia e iniciaram um tiroteio. Durante a fuga, os suspeitos colidiram com dois veículos e dispararam contra os agentes. A troca de tiros resultou em dois mortos e um ferido que foi levado ao hospital. Três outros indivíduos foram presos. Os criminosos haviam roubado um veículo preto durante o assalto à residência no Brooklyn antes de realizar diversos crimes pela região do Ibirapuera. A abordagem da polícia levou à perseguição até a Avenida Jornalista Roberto Marinho onde ocorreu o acidente. No local do confronto foram encontradas várias cápsulas deflagradas ainda não removidas pela perícia da Polícia Civil. Um dos envolvidos é menor de idade.