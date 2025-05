Quarteto realiza série de arrastões em bairro da zona leste de São Paulo

Quatro criminosos em duas motos realizaram uma série de arrastões em Guaianases, na zona leste de São Paulo. Eles abordaram motoristas e passageiros, obrigando-os a deitar no chão enquanto exigiam seus pertences. No mesmo dia, em um intervalo de apenas cinco minutos, o grupo cometeu outros roubos. As vítimas incluíram dois casais com bebês, que tiveram celulares, joias e documentos roubados. Moradores relatam medo e pedem aumento do policiamento na área. Dados da Secretaria de Segurança Pública indicam 377 ocorrências de roubo nos primeiros três meses do ano.



