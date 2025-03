Reconstituição do assassinato de Vitória Regina deve ser realizada nesta terça (18)

A Polícia Civil deve realizar a reconstituição do assassinato de Vitória Regina nesta terça-feira (18). Maicol , único preso até o momento por envolvimento no crime, confessou que matou a jovem durante a madrugada. Ele indicará os pontos relevantes do sequestro e assassinato. A operação envolverá dezenas de policiais e utilizará um scanner 3D para mapear a área. Uma coletiva de imprensa está marcada para as 11h30 na Demacro, em Pinheiros, na capital paulista. As investigações continuam com a análise dos celulares relacionados ao caso.



