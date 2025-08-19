Repórter da RECORD é assaltada antes de entrada ao vivo em SP
Beatriz Casadei foi abordada por um criminoso enquanto se preparava para entrar no ar na Marginal Pinheiros
Uma repórter da RECORD, Beatriz Casadei, foi assaltada enquanto se preparava para uma transmissão ao vivo na Marginal Pinheiros. O crime ocorreu em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde um ciclista tomou seu celular e fugiu. A repórter registrou boletim de ocorrência na delegacia.
