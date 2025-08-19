Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Repórter da RECORD é assaltada antes de entrada ao vivo em SP

Beatriz Casadei foi abordada por um criminoso enquanto se preparava para entrar no ar na Marginal Pinheiros

Balanço Geral Manhã|Do R7

Uma repórter da RECORD, Beatriz Casadei, foi assaltada enquanto se preparava para uma transmissão ao vivo na Marginal Pinheiros. O crime ocorreu em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde um ciclista tomou seu celular e fugiu. A repórter registrou boletim de ocorrência na delegacia.

  • balanco-geral-manha
  • Boletim de Ocorrência
  • São Paulo (Cidade)

