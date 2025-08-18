Roubos de alianças alimentam mercado clandestino de ouro e aumentam crimes violentos em SP

Um policial militar de folga foi brutalmente agredido por três homens após ser abordado durante uma tentativa de assalto na zona norte de São Paulo. Ao tentar reagir, a arma dos criminosos falhou, mas ele foi cercado por comparsas que chegaram em motos. Os assaltantes levaram sua arma, aliança e corrente. Moradores presenciaram a ação e registraram em vídeo, mas os suspeitos conseguiram fugir. O caso ocorre em meio a uma série de roubos de alianças na região metropolitana de São Paulo, alimentados por um mercado ilegal de ouro, que aceita peças sem exigência de comprovação de origem. Em um caso semelhante ocorrido em Osasco (SP), um idoso de 65 anos foi baleado por um assaltante enquanto passeava com seu cachorro. O criminoso também fugiu e ainda não foi identificado. A vítima teve a morte cerebral confirmada no dia seguinte.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!