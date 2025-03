Saiba por que Maicol é o único preso até o momento pela morte de Vitória

Único preso até o momento por suspeita de participação na morte da jovem Vitória Regina de Sousa, Maicol Antônio Sales dos Santos tem contra si uma série de evidências que indicam a participação dele no crime.



Uma pá e uma enxada encontradas próximas ao corpo de Vitórias são ferramentas de trabalho usadas pelo padrasto de Maicol. No dia do crime, o suspeito fez uma pesquisa em seu celular sobre como ‘limpar o local do crime'.



Além disso, polícia encontrou manchas de sangue no carro e na casa de Maicol. Uma casa alugada por ele teria sido para onde a jovem teria sido levada após ser sequestrada. E a própria mulher do suspeito disse que não estava com ele na noite do desaparecimento, o que contraria depoimento dele.



Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, desapareceu na noite de 26 de fevereiro quando voltava para a casa em Cajamar (SP), e o corpo dela foi encontrado uma semana depois, em 5 de março, em uma área de mata da mesma cidade. .



