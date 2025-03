São Paulo aprova lei que obriga entregadores a usar chip de identificação na mochila

Em São Paulo , mais de 400 mil motoboys operam diariamente e uma nova lei estadual exige etiquetas de rastreio nas mochilas para aumentar a segurança. A iniciativa busca proteger motoboys e clientes, mas enfrenta resistência. Entregadores expressam preocupação com custos e eficácia, enquanto o presidente do sindicato dos motoboys, Gilberto Almeida, critica a medida, alegando que dados já estão disponíveis para autoridades. O especialista em segurança Diogenes Lucca sugere que outras medidas seriam mais eficazes, como a exibição das placas das motos em coletes e capacetes. Um grupo de trabalho definirá a regulamentação da lei para garantir simplicidade e eficiência.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!