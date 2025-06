São Paulo tem dia mais frio do ano nesta quarta (25), e temperatura chega a 0ºC no extremo sul

A cidade de São Paulo registra nesta quarta-feira (25) o dia mais frio do ano. Na região de Parelheiros, na zona sul, a temperatura mínima atingiu 0ºC. Com o frio intenso, a Prefeitura de São Paulo instalou tendas para oferecer cobertores e alimentação às pessoas em situação de rua nas regiões centrais da cidade.



