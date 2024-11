Sem luz e sem água: queda de árvore expõe caos na zona sul de São Paulo

Na Vila Campo Grande, em São Paulo, duas árvores caíram sobre a fiação elétrica e sobre veículos estacionados. Os moradores do condomínio local estão sem energia elétrica e água desde a última sexta-feira (11). Uma das árvores é um abacateiro com aproximadamente 20 metros de altura. Moradores de um condomínio relataram que estão enfrentando dificuldades para se alimentar e tomar banho devido à falta dos serviços essenciais. Uma delas disse que está pedindo água aos vizinhos enquanto sua neta busca alternativas para higiene pessoal. Funcionários da Enel estiveram no local para avaliar os danos mas não informaram uma previsão para o retorno da energia.