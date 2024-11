Semana começa com chuva, alagamentos e moradores sem luz em São Paulo

O fim de semana foi chuvoso em São paulo e diversos pontos de alagamento foram registrados na cidade. Pedestres ficaram ilhados devido à rápida elevação do nível da água. Alguns dos alagamentos ocorreram por causa do transbordamento de córregos e quedas de árvores. Mais de 56 mil pessoas perderam o fornecimento de energia elétrica nas áreas afetadas. Equipes da prefeitura e da Enel foram mobilizadas para restabelecer a energia. Foram registradas 21 ocorrências relacionadas à queda de árvores sobre fiações e vias públicas. A previsão meteorológica indica que as chuvas devem persistir nos próximos dias. Autoridades orientam a população a evitar áreas propensas a alagamentos e buscar abrigo em locais seguros. Segundo dados da Defesa Civil, o volume acumulado foi superior a 62 milímetros durante o temporal recente. Além disso, ventos fortes também causaram danos em algumas regiões da cidade.