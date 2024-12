Sequestro de caminhoneiro termina com suspeito morto em tiroteio na Grande São Paulo

O sequestro de um caminhoneiro terminou com um suspeito morto em um tiroteio em Guarulhos, na Grande São Paulo. O motorista foi rendido e colocado em um carro enquanto aguardava a liberação para entrar na empresa onde iria descarregar. Além de levarem o caminhão avaliado em R$ 280 mil, os criminosos fizeram diversas transferências e empréstimos em nome da vítima. A polícia descobriu a ação enquanto o caminhoneiro era levado para um cativeiro. Um suspeito morreu e um menor foi apreendido. Um terceiro integrante do grupo, conseguiu fugir com o caminhão.