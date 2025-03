Sinal do celular de Vitória foi registrado em Campinas após desaparecimento dela

O inquérito policial sobre o desaparecimento de Vitória inclui o depoimento de uma testemunha que viu dois homens fumando na praça até meia-noite e cinquenta, e notou um veículo sedã claro estacionado antes da parada onde Vitória desceu do ônibus. Após o desaparecimento, o celular de Vitória foi ligado e desligado em Campinas, levantando suspeitas sobre seu envolvimento no caso. A investigação considera a possibilidade de alguém esperar por ela no ponto anterior ao que desceu, e examina minuciosamente a cronologia dos eventos naquela noite.



