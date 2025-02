SP: jovem de 17 anos desaparece após alertar amiga sobre homem estranho no ponto de ônibus

Vitória Regina de Souza, de 17 anos, desapareceu após deixar seu trabalho em um shopping na região metropolitana de São Paulo. Antes de sumir, ela trocou mensagens com uma amiga, expressando medo ao notar a presença de dois homens estranhos. A família, preocupada, realizou buscas sem sucesso em hospitais e delegacias. Testemunhas relataram que viram Vitória saindo do ônibus, mas não chegando em casa.



